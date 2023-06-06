2023/06/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على سائق عجلة محملة بالاغنام حاول تجاوز سيطرة امنية في محافظة البصرة

وذكر اعلام الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارز سيطرة الشهيد النقيب خالد كاظم (الطاقة) تمكنت من اعتقال متهم يستقل عجلة محملة بالاغنام حاول تجاوز السيطرة حيث اتخذ طريقاً ترابياً".

واضاف، انه "تمت ملاحقته والقاء القبض عليه واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى الجهات المختصة".

ونوه البيان إلى ان "قيادة شرطة محافظة البصرة اتخذت اجراءات مشددة حول دخول المواشي وخروجها الى المحافظة وذلك للوقاية من مخاطر الحمى النزفية بالتزامن مع ظهور عدد من الاصابات في عدة محافظات، ولتجنيب المواطنين من خطر الاصابة بهذا الوباء الخطير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. اعتقال سائق عجلة محملة "بالاغنام" حاول تجاوز سيطرة امنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. اعتقال سائق عجلة محملة "بالاغنام" حاول تجاوز سيطرة امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).