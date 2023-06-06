السوداني: مشكلة السكن في العراق مزمنة والحكومة وضعتها كأولوية

2023/06/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن مشكلة السكن في العراق اولية للحكومة، عادا اياها من المشكلات المزمنة في البلاد.

وقال السوداني في كلمة له اثناء حضوره حفل افتتاح مشروع شركة أمواج الدولية السكني الجديد، ان "القطاع الخاص والشركات في العراق تنافس الشركات العالمية الآن و المشروع دليل على قدرة القطاع الخاص في التخفيف عن أزمة السكن".

واضاف، ان "الحكومة الحالية وضعت أزمة السكن كأولوية و 9 بالمئة يسكنون في العشوائيات وفقاً لوزارة التخطيط" مبينا ان "أزمة السكن باتت تؤثر على المجتمع".

وتابع السوداني، ان "قطاع السكن من أكثر القطّاعات يولد فرص عمل وحل أزمة السكن يعني الذهاب إلى بناء مصانع للمواد الإنشائية" لافتاً الى ان "هناك رؤية في ترتيب أولويات وأسباب حل مشكلة السكن".

وبين ان "الأرض والتمويل والبنى التحتية أركان أساسية لحل مشكلة السكن وسنتوجه نحو بناء مدن سكنية خارج المركز وليس مجمعات و منح الأراضي لبناء مجمعات داخل المدن ستظهر سلبياته مستقبلاً".

ولفت: "سنعمل على تفعيل المبادرات الخاصة على إنشاء الطرق قبل البدء ببناء المدن السكنية وان مدينة (علي الوردي) السكنية ستضم 70 ألف وحدة".

واتم رئيس الوزراء بالقول ان "الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة و من دون تسهيلات الإجراءات أمام المستثمرين ستبقى المشاريع حبراً على ورق".

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