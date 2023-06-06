2023/06/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اوضحت ادارة مستشفى الفيحاء بمحافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، اسباب الحريق الذي اندلع في احد اقسامها.

وقال مدير مستشفى الفيحاء، الدكتور رعد خميس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقاً اندلع في "كرفان" متروك داخل المستشفى".

واضاف خميس، ان "مباني المستشفى لم تتضرر ولم تحدث اي اصابات اثره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مستشفى الفيحاء بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مستشفى الفيحاء بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).