شاهد بالفيديو.. شاهد .. تساقط الامطار في عدد من المحافظات العراقية

2023/06/06 | 19:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4KxICLt6Gko

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