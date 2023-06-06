2023/06/06 | 19:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wsiNrN307to

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللامي: حالات التعذيب مرصودة من الجهات المعنية ومستمرة بلا توقف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللامي: حالات التعذيب مرصودة من الجهات المعنية ومستمرة بلا توقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).