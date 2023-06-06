2023/06/06 | 19:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8zvR8FHZeRo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية تشدد من إجراءاتها الوقائية لمواجهة عدوى الحمى النزفية مع قرب حلول العيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية تشدد من إجراءاتها الوقائية لمواجهة عدوى الحمى النزفية مع قرب حلول العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).