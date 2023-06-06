2023/06/06 | 19:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، أصحاب المولدات إلى إعادة فرق المبالغ المالية المُجباة من المواطنين حول التسعيرة المقررة.

وذكرت المحافظة في بيان، أن "على أصحاب المولدات غير الملتزمين، إرجاع فرق المبالغ المالية الإضافية المُجباة من المواطنين، والتي جاءت نتيجة رفع سعر الأمبير، خلافا للضوابط والتسعيرة المقررة "، لافتة إلى أنه "في حال عدم الالتزام بهذا التوجيه؛ سيتم اتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى سحب الموقع".

وأشارت إلى أن "الحكومة قدمت جميع التسهيلات باستحصال الحصص الوقودية لأصحاب المولدات، وسيتم ردع كل من يحاول أن يستغل حاجة المواطن أو يتلاعب بضوابط التشغيل خلافاً للتوجيهات"، مشددة على "ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المقررة وفق التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ بغداد".

ونوهت بأنه "تم تحديد الرقم (5635) لاستقبال الشكاوى حول عمل المولدات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد توجه دعوة لأصحاب المولدات "غير الملتزمين" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد توجه دعوة لأصحاب المولدات "غير الملتزمين" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).