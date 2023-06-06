البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي 2023

2023/06/06 | 19:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن البنك الدولي، عن رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2023...

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