اقتصادي يؤكد أهمية طريق التنمية بتصدير الغاز العراقي وإنعاش السياحة

2023/06/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إمكانية استثمار طريق التنمية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وكذلك التي تصدر بضائعها من خلاله فضلا عن تصدير الغاز واتخاذه نقطة وصل سياحية مع أوروبا.

وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يمتلك 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، وعملية إيقاف حرق هذا الوقود خلال 2027 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من توليد الكهرباء من خلال الغاز العراقي، إضافة الى ان هناك رغبة بزيادة الطاقة التصديرية الى 6 ملايين و500 قدم مكعب من الغاز واستثمار غاز الانبار في حقل عكاز وكذلك الغاز الموجود في البصرة”.

وأضاف، أن ” المشروع من الممكن ان يساهم في وضع الغاز ضمن الخارطة التصديرية باتجاه الاتحاد الأوروبي او دول الشرق”.

وأشار قصي الى، ان “وجود تحالف وشركاء في طريق التنمية سيساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لكل دولة من الدول المصدرة عبر هذا الطريق، ومن الممكن تحقيق التكامل في الاقتصاديات بين دول المنطقة عبر الطريق المذكور”.

ولفت الى، ان “طريق التنمية بامكانه ان يكون نقطة وصل سياحية أيضا من خلال توجه الأوروبيين شتاء نحو دول المنطقة، والعملية تنعكس أيضا على العراق باتجاه دول أوروبا”.

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