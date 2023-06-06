الانبار تفرض قيودا مشددة على دخول المواشي لتلافي الحمى النزفية

2023/06/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة الانبار محمد صباح الدليمي، الثلاثاء، عن فرض قيود صحية مشددة على حركة دخول المواشي والحيوانات التي لا تحمل تخويلا صحيا للحد من انتشار مرض الحمى النزفية .

وقال الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” دائرة صحة وبالتنسيق مع دوائر البيطرة والقوات الامنية شددت من عمليات فرض قيود مشددة على حركة المواشي والحيوانات على كافة مداخل المحافظة والزمت مربيها عدم دخولها الى مدن الانبار كأجراء احترازي للحيلولة دون تسجيل اصابات جديدة بفيروس الحمى النزفية “.

واضاف ان” هذه الاجراءات جاءت على خلفية تسجيل 3 اصابات جديدة قبل ايام بمرض الحمى النزفية ، مبينا ان” اجراءات امنية وصحية مشددة على كافة مداخل المحافظة لمنع دخول الحيوانات خاصة من المحافظات التي سجلت فيها اصابات بفيروس المرض”.

وأوضح ان” الجهات المعنية الزمت مربي الحيوانات الى اجراء عمليات التلقيح ضد مختلف الامراض ومراجعة دوائر البيطرة ومنع دخول الحيوانات التي لا تحمل تخويل صحي ، مؤكد ان الجهات المعنية منعت دخول الحيوانات الى مدن الانبار والى اشعار اخر “.

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