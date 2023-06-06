ديمقراطية العشيرة والطائفة والفساد في بغداد وأربيل

2023/06/06 | 19:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف ممتع للغاية أن ترى نواب البرلمان في كردستان العراق يتضاربون ويتقاذفون بما طالته الأيادي، بينما هم تحت شعار “وأمرهم شورى بينهم”.الشعار الذي يرتفع فوق منصة الرئاسة...أكمل القراءة ←

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