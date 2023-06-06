لا ديمقراطية في العراق، بل استبداد وعنف وفساد

2023/06/06 | 19:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زكي رضا منذ الاحتلال الأميركي للعراق والحديث يدور عن الديمقراطية وسبل تحقيقها، والتي تمّ تسويقها، أي الديمقراطية، عراقيّا بأبشع وأسوأ صورة مدمرّة أي صورة المحاصصة الطائفية القومية.ولم يتم التطرق...أكمل القراءة ←

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