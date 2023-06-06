2023/06/06 | 19:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، مقتل عناصر من “داعش” بضربة جوية في وادي الشاي.

وقالت القيادة في بيان انه “استمرار للعمليات التعرضية التي تنفذها القوات الامنية البطلة ضد اوكار الهزيمة الداعشية والحاقا بالضربة الجوية التي نفذها صقور الــ f16 في وادي الشاي قبل يومين باشراف ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبعد تفتيش المكان من قبل فرسان الفرقة الحادية عشرة وقائدها وسرية الاستطلاع ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم العثور على كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة والاعتدة المختلفة والهاونات ومدفعspG9 كما ادت الضربة الى مقتل عدد من الارهابيين حيث تم العثور على اشلائهم التي مزقتها ارادة الفرسان من ابناء القوات المسلحة قبل يومين”.واضاف البيان “ان قواتنا الامنية البطلة ستبقى على اهبة الاستعداد لمطاردة الارهاب وعناصره وتعقب فلوله حتى القضاء التام على هذه الغدة السرطانية”.

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