من هو السبب الرئيس لالتهاب المثانة وكيف تتجنه؟

2023/06/06 | 20:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاب بالتهاب المثانة عادة الشابات في عمر 25-30 عاما.

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