2023/06/06 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن 71 جنديا روسيا قتلوا فيما وصفه بالهجوم الأوكراني الفاشل في الأيام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمعارك الأيام الأخيرة.. روسيا تقر بمقتل 71 جنديا وخسارة 15 دبابة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمعارك الأيام الأخيرة.. روسيا تقر بمقتل 71 جنديا وخسارة 15 دبابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).