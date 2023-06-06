اتفاق شراكة بين رابطة محترفي الغولف وجولة

2023/06/06 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (CNN)-- أصدرت رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) إعلانًا مفاجئًا، الثلاثاء، قائلة إن الشراكة الجديدة بين ليف غولف (LIV) و"دي بي وورلد تور - DP World Tour"، ستؤدي إلى "توحيد لعبة الغولف".

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