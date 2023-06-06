العراق يستقطب مدربين من كوريا الجنوبية لتطوير لعبة التايكواندو

2023/06/06 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث الاتحاد العراقي للعبة التايكواندو مع سفترة كوريا الجنوبية في بغداد، استقطاب مدربين كوريين لتطوير لعلة التايكواندو.وذكر الاتحاد في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو محمود_عباس التقى سفير كوريا الجنوبية جوي سونغ سو الذي بارك الفوز للإدارة الجديدة وأكد على دعمه لرياضة التايكواندو في العراق من خلال استقطاب مدربين من كوريا الجنوبية […]

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