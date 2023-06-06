الجواز الإلكتروني..تقنية متطورة وعصرية تنقذ المواطن من بيروقراطية الورق

2023/06/06 | 20:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وصف الكاتب والباحث حيدر الموسوي، مشروع الجواز الالكتروني بـ الممتاز...

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