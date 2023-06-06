2023/06/06 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات جديدة.وذكر بيان لمكتبه تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يقرّ عدة توصيات ويتخذ قرارات رياضية وخدمية المركز الخبري الوطني.

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