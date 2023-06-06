2023/06/06 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني الرصافة الثانية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي للاطلاع على النتائج الرابط ادناه ‏https://drive.google.com/drive/folders/1X8-Ejnmk2g3bsya0PepxuP5FOQCtqe-Y?usp=drive_link

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