بطلة السباحة التونسية سارة الأجنف تروي لـCNN حكايتها وكيف تغلّبت على المصاعب خلال مسيرتها

2023/06/06 | 20:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت سارة الأجنف بطلة السباحة التونسية، بالعديد من المسابقات الرياضية منذ صغرها، وقد واجهتها عدة صعوبات خلال مسيرتها لكنها لم تستسلم وحصدت عدة ميداليات ذهبية كان أبرزها في بطولة العالم للسباحة المفتوحة "الماستر" 2019، والتي جاءت بعد تعرضها لكسر في ساقها.وفي مقابلة مع CNN بالعربية، تحدثت الأجنف عن سر نجاحها وكيف تغلّبت على المصاعب التي واجهتها

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