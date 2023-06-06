توقيف معاون طبي خدر طفلاً في السليمانية.. وشبهات حول اغتصابه

2023/06/06 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، ملابسات حادثة تخدير طفل من قبل معاون طبي في محافظة السليمانية.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، أنه "في تمام الساعة السادسة من مساء يوم امس الاثنين اختفى طفل في السادسة من عمره في منطقة (ابراهيم احمد) بمركز المدينة وبعد البحث والتحري عنه تم إيجاده لدى معاون طبي في المنطقة".

وأضاف ان "تواجد الطفل بعيادة المعاون الطبي، أثارت الشكوك لدى الأب بوجود حالة غير طبيعية في كلام المعاون الطبي عندما قال ردا على سؤال الاب عن سبب وجود الطفل وادعائه بأنه أغمي عليه بالقرب من عيادته، وبعدها اخبر السلطات الأمنية في المدينة بالحادثة، فتحت تحقيقا في الحادثة".

وأشار البيان الى ان "المعاون الطبي قام بتخدير الطفل من خلال اعطائه عصير لمدة ساعتين كاملتين، ويرقد الطفل حاليا في احدى مستشفيات السليمانية لتلقي العلاج وأجريت له عدة فحوصات طبية لمعرفة هل تعرض للاغتصاب ام لا".

وتولت قوات الاسايش الموضوع "ومازلت تحقق في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادثة وبعدها ستعلن نتائج التحقيق والفحوصات".

ولفت المصدر الى ان "عائلة الطفل لها صلة قرابة مع المعاون الطبي وان الأخير مدين لوالد الطفل لعدة مرات" مشيرا الى ان "المتهم المعاون الطبي موقوف الآن لدى قوات الاسايش عل ذمة التحقيق".

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