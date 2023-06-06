النزاهة: سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وضبط 266 تصريحة كمركية في واسط

2023/06/06 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بتنفيذها عمليات ضبط سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وتلاعب في تصاريح كمركية وهدر للمال العام وتزوير في عدد من دوائر محافظة واسط.

وأوضحت دائرة النزاهة في بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم)، ان :"فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي قام بالانتقال الى ديوان المحافظة ضبط اوليات استلام المحافظة لمشروع انشاء متنزه بكلفة مليار و90 مليوناً و871 ألف دينار في قضاء النعمانية، بالرغم من سوء التنفيذ، مبينة ان المشروع تم احالته الى احدى شركات المقاولات العامة المحدودة المحلية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لسنة 2012".

واشارت الى ان "فريق متابعة اعمال منفذ زرباطية الحدودي وشعبة الضبط والتحري الذي قام بضبط اصل (266) تصريحة كمركية تم اصدارها خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي، منوهة الى ان تدقيق عينة من التصاريح الكمركية العائدة لإحدى الشركات، كشف عن حصول تلاعب من قبل موظفين في الوحدة التخمينية في المنفذ باحتساب الدولارية لقيمة البضاعة؛ لغرض تخفيض قيمة الرسم، مما ادى الى الاضرار بالمال العام".

وأكدت دائرة النزاهة "ضبط الاوليات الخاصة بشراء (85) منظومة خلية طاقة شمسية من قبل ادارة مشروع سدة الكوت، لغرض انارة السدة، منوهة الى ان الخلايا التي تم شرائها في عام 2010، بمبلغ 226 مليوناً و900 الف دينار، متروكة في المخازن ولم يتم الاستفادة منها مما جعلها عرضة للتلف والاندثار، اما في مديرية بلدية الكوت فقد تم ضبط معاملة مزورة لتخصيص قطعة ارض على شريحة المهجرين خارج العراق".

ولفتت الى "تزوير توقيع وختم الممثلة القانونية للبلدية في الاقرار الخطي المقدم في المعاملة".

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