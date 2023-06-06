2023/06/06 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوزيف تالما الممثل الساحر جمال الشاطي ولد (فرانسوا جوزيف تالما ) في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1763 كان ابوه يعمل في احد الفنادق الباريسية ثم صار طبيبا للأسنان واراد من ابنه تالما ان يمتهن ذات المهنة لكن تالما كان يجد نفسه في المسرح وان عمل طبيبا للأسنان فهو قد ولع في المسرح و التمثيل […]

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