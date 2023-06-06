2023/06/06 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشخصية العراقية بين الوردي وصالح بغداد – ياسين ياس يضيف الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء رئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح لتقديم محاضرة تقام في قاعة الجواهري بعنوان( الشخصية العراقية بيت تنظير الدكتور علي الوردي وتنظيرنا لماحصل بعدها)وعن ذلك يقول صالح(نتفق على أن الدكتور علي الوردي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشخصية العراقية بين الوردي وصالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشخصية العراقية بين الوردي وصالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).