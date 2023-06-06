2023/06/06 | 20:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة الجوبي الدليمية بضيافة (كلام الناس) الربابة والمطبك يجتمعان في آلة واحدة متطوّرة أربيل – سعدون الجابري ضمن سلسلة حلقات برنامج (كلام الناس) الذي يعده ويقدمه الإعلامي علي الخالدي على قناة ( الشرقية ) باستضافة أنواع الفنون الغنائية من المحافظات كافة ، ضيفت فرقة الجوبي القادمة من الفلوجة بالرمادي الى اربيل ..بعد ان تم […]

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