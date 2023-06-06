2023/06/06 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ATOIEunOWyQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء الأعرجي لدجلة: نراهن على وطنية مسعود بارزاني عبر اشتراكهم بالتصويت) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء الأعرجي لدجلة: نراهن على وطنية مسعود بارزاني عبر اشتراكهم بالتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).