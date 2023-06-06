"حفل وحقبة جديدة".. إيران تعيد فتح سفارتها لدى السعودية

2023/06/06 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، الثلاثاء، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين الخصمين اللدودين بعد سبع سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاق مفاجئ بوساطة صينية في مارس الماضي.

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