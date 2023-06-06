السوداني: طريق التنمية يتضمن أكبر مدينة صناعية بالشرق الأوسط 

2023/06/06 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن طريق التنمية مشروع كبير وقائم، مبينا انه سيتضمن أكبر مدينة صناعية بالشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن "طريق التنمية ليس حديثاً إعلامياً بل هو مشروع كبير وقائم"، مبينا أن "المشروع يبدأ من ميناء الفاو ثم تتبعه مدينة صناعية هي الأكبر بالشرق الأوسط ثم مدينة سكنية قريبة من الميناء".

وأضاف، أن "توجه الحكومة يتضمن خلق شراكات اقتصادية مع دول المنطقة لتعزيز العلاقات وتدعيم الاستقرار وتحقيق المنفعة"، مشيرا الى أن "شركة دايو تنفذ 5 مشاريع في ميناء الفاو وخطة العمل تسير وفقاً للمتفق عليه".

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي والصين أرسلوا رسائل مهمة حول طريق التنمية وأبدوا استعدادهم للمشاركة".

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