2023/06/06 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تنفي قيام وزيرتها بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة المركز الخبري الوطني.

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