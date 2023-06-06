2023/06/06 | 21:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات ضبط سوء تنفيذ مشروع بمليار دينار وتلاعب في تصاريح كمركية وهدر للمال العام وتزوير في عدد من دوائر محافظة واسط.وذكرت النزاهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 266 تصريحة كمركية مخالفة في واسط المركز الخبري الوطني.

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