اعتقال 3 أشخاص “أثاروا الرعب وأصابوا امرأة” في بغداد

2023/06/06 | 21:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، القبض على ثلاثة متهمين ب”الارهاب اثاروا الرعب في صفوف المواطنين” في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ، إن مفارزها “ألقت القبض على ثلاثة متهمين في العاصمة بغداد بإثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية المختلفة بما يسمى الدكة العشائرية ادت الى اصابة امراة”.

وأضافت أن “العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن انتجت القبض على المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى القضاء”.

ودعت وكالة الاستخبارات إلى “الإبلاغ وتقديم المعلومات عن الخارجين عن القانون وتجار المخدرات من خلال الاتصال على الرقم الساخن ١٤٤”.

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