2023/06/06 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uxTIF2sBqc0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انفجار سد كاخوفكا .. اوكرانيا تدخل " انذار ج" ضد روسيا | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انفجار سد كاخوفكا .. اوكرانيا تدخل " انذار ج" ضد روسيا | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).