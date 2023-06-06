موازنة العراق تربك مصير حكومة بغداد بمواعيد التصويت عليها | تقرير

2023/06/06 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

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حدد مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة..ويأتي هذا الإعلان الجديد, بعد أن أخفقت مواعيد سابقة بسبب الخلافات السياسية على تغيير بعض الفقرات في الموازنة

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