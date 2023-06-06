2023/06/06 | 21:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. نقل اكثر من تسعة الاف حاج جواً الى الديار المقدسة خلال الأسبوع الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/06 | 21:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. نقل اكثر من تسعة الاف حاج جواً الى الديار المقدسة خلال الأسبوع الأول) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. نقل اكثر من تسعة الاف حاج جواً الى الديار المقدسة خلال الأسبوع الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).