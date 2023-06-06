2023/06/06 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على ثلاثة متهمين بتهمة الارهاب "أثاروا الرعب في صفوف المواطنين في العاصمة بغداد".

وذكر بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز الاستخبارات، ألقت القبض على ثلاثة متهمين في العاصمة بغداد بإثارة الرعب بين صفوف المواطنين الامنين من خلال استخدام الاسلحة النارية المختلفة بما يسمى الدكة العشائرية ادت الى اصابة امرأة".

وأشار البيان الى ان "العملية نفذت استنادا لمعلومات استخبارية وكمائن انتجت القبض على المتهمين تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة ارهابيين "أثاروا الرعب" في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة ارهابيين "أثاروا الرعب" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).