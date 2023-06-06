الصحة تنفي صدور تصريح بفقدان السيطرة على الحمى النزفية

2023/06/06 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، صدور اي تصريح من قبلها بفقدان السيطرة على الحمى النزفية.

وقال الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، انها "تنفي فقدان السيطرة على الحمى النزفية، والسيطرة على هذا المرض ممكنة جداً عن طريق التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات او داخل المحافظة إضافة الى أهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي".

واضاف بيان الوزارة، ان "معدل الوفيات في هذا العام انخفض عن العام الماضي بنسبة 25٪؜"، مؤكدةً "قدرتها واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج أي حالات وبائية".

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