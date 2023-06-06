2023/06/06 | 21:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في بغداد.

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