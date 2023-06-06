بنزيما إلى السعودية.. كريم

2023/06/06 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي الكبير وحامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء

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