تقارير: الهلال السعودي رفع عرضه الخيالي.. ورد ميسي خلال أيام

2023/06/06 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير جديدة، الثلاثاء، أن لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سوف سيتخذ قرارًا بخصوص ناديه الجديد بنهاية الأسبوع الجاري، في وقت رفع فيه نادي الهلال السعودي عرضه الخيالي لضمه.

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