2023/06/06 | 21:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ly546pWg28w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السفير البريطاني يعلن استمرار تقديم الدعم للحكومة العراقية في مجالات الأمن و التعليم والصحة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السفير البريطاني يعلن استمرار تقديم الدعم للحكومة العراقية في مجالات الأمن و التعليم والصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).