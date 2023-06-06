تربية واسط تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي

2023/06/06 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت المديرية العامة لتربية واسط عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي / الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 رابط النتائج: https://wassit-control.com/res_login.php

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