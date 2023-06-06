نائب: حصة التربية في موازنة 2023 لا تشكل سوى 1.7 %

2023/06/06 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد عضو لجنة التربية النيابية النائب سالم العنبكي، الثلاثاء، المبالغ المرصودة للقطاع التربوي في الموازنة، مؤكدا انها لا تتعدى 1.7 %.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان ” وزارة مهمة في الدولة العراقية وهي من يقع على عاتقها بناء الاجيال القادمة ولا يمكن ان نفكر بالمستقبل دون دعم حقيقي لها من ناحية تامين الاموال لتفعيل البرامج”.

واضاف، ان “حصة وزارة التربية في موازنة 2023 تتراوح من 1،5-1،7% وهي محدودة جدا لا تفي بالغرض ولايمكن مع هذه الاموال ان تحقق كل الاهداف”، مؤكدا انه “جرى مناقشة الامر اكثر من مرة مع اللجنة المالية بشكل مباشر وتم عقد لقاء مع الوزير بهذا الخصوص لكن لم تكن الاستجابة بالمستوى المطلوب”.

واشار الى “ضرورة رفع حصة وزارة التربية في موازنات الدولة والنظر لاهمية رسالتها وما تفعله برامجها من دعم لاسس بناء الدولة”.

وكان مجلس النواب حدد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة للتصويت على موازنة 2023 بعد مناقشات وتأخير دام اسابيع.

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