2023/06/06 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب : تفاهمات سياسية لإقرار المشروع قبل تصويت اللجنة المالية شكوك ترافق تحديد رئاسة البرلمان الخميس موعداً لتمرير الموازنة بغداد – عبد اللطيف الموسوي كشفت وثيقة رسمية عن تحديد رئاسة مجلس النواب، يوم غد الخميس موعداً لعقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية العامة، وسط اعتراضات شديدة من جهات مختلفة من بينها اللجنة المالية […]

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