2023/06/06 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية للإعلام تواصل دورتها في التقديم التلفزيوني أربيل – فريد حسن تواصل اكاديمية الشرقية للإعلام لليوم الثاني على التوالي تدريباتها في دورة التقديم التلفزيوني في ستوديو سبعة بأربيل. وقدم الاساتذة المتخصصون في الاعلام محاضراتهم في فن الالقاء واعداد الخبر التلفزيوني وصياغة العــناوين.وهذه الدورة كما في سابقاتها شهدت مشاركة مغتربين عراقيين من الولايات المتحدة […]

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