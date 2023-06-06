2023/06/06 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 12 ألف حاج إلى السعودية لأداء المناسك بغداد – ندى شوكت بلغ عدد الحجّاج الوافدين الى الديار المقدسة، اكثر من 12 الف حاجاً، بحسب الهيئة العليا للحج والعمرة.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (هنالك الف و44 حاجاً وصلوا الى المدينة المنورة، و2338 حاجاً في مكة)، واضاف ان (الهيئة اعلنت في وقت سابق استعدادها […]

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