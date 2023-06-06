منها يتعلق بطريق بغداد - كربلاء الجديد واستيراد السيارات.. الحكومة العراقية تتخذ قرارات جديدة

2023/06/06 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم

الثلاثاء، عدة توصيات اقتصادية

وتربوية، فيما اتخذ قرارات تتعلق

بالرياضة والطرق والوقود.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان

تلقته وكالة

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