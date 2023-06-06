وزارة الصحة تنفي صدور تصريح حول الحمى النزفية

2023/06/06 | 23:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجهت الوزارة المواطنين بـ"اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها.

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