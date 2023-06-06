واشنطن: من المبكر الجزم بما حدث بتفجير سد كاخوفكا

2023/06/06 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الثلاثاء، إن الضرر الذي سيحدثه تفجير سد كاخوفكا من المرجح أن يطال أمن الطاقة في أوكرانيا، فيما لم يقدم معلومات عن تأثير التفجير على العمليات العسكرية الجارية والمتوقعة في المنطقة.

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