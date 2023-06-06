اتحاد جدة يكشف مدة التعاقد مع بنزيما والرقم الذي سيحمله.. وكريم يعلق

2023/06/06 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي اتحاد جدة السعودي أن عقد اللاعب كريم بنزيما مع الفريق يمتد لثلاث سنوات حتّى عام 2026، كاشفًا أن المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9.

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